Große Liebe? DSDS-Kandidaten sind bereits zusammengezogen vor 5 Tagen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:20s - Veröffentlicht: Manchmal schreibt „Deutschland sucht den Superstar“ tolle Geschichten: So auch mit den aktuellen DSDS-Kandidaten Katharina Eisenblut und Marvin Ventura. Die beiden lernten sich kennen und lieben und sind nun bereits zusammengezogen. +++ Alle Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ gibt es auch auf www.tvnow.de zu sehen.



