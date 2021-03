Ähnliche Nachrichten Zahlreiche Krokodile in Südafrika ausgebrochen In Südafrikas Westkap-Provinz sind Massen an Jung-Krokodilen entlaufen. Anwohner und Behörden sind...

t-online.de vor 3 Tagen - Welt



Südafrika: Behörden nach Massenausbruch von Krokodilen besorgt »Ganz offensichtlich sind sie sehr, sehr gefährlich«: In Südafrika ist mehreren in Gefangenschaft...

Spiegel vor 3 Tagen - Top



Viele Tote nach Gefängnisausbruch in Haiti Einen Tag nach dem Massenausbruch aus einem Gefängnis in Haiti ist jetzt von 25 Todesopfern die...

Deutsche Welle vor 1 Woche - Top