Schluss mit Lockerungen: Intensivärzte fordern sofort neuen Lockdown vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:45s - Veröffentlicht: Nach den ersten Lockerungen steigt die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Deutschland wieder an. Intensivärzte fordern, sofort die Notbremse zu ziehen.



