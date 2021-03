Zusatzflüge nach Mallorca nach Ende der Reisewarnung vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - EMEA - Länge: 01:24s - Veröffentlicht: Berlin, 14.03.21: Nach der Aufhebung der Reisewarnung für Mallorca ziehen die Flugbuchungen für die Lieblingsinsel der Deutschen deutlich an. Der größte Anbieter Eurowings sprach am Sonntag von Buchungen in einer bisher nicht gekannten Dynamik und legte kurzfristig 300 zusätzliche Flüge für die Osterzeit auf. Die Lufthansa-Tochter Eurowings will bereits am Donnerstag mit den Zusatzflügen nach Mallorca starten. Am Sonntag waren alle fünf Flüge auf die Insel ausgebucht, für zwei Verbindungen wurden nach Angaben einer Sprecherin extra größere Maschinen eingesetzt. An den Flughäfen wie hier in Düsseldorf war der Andrang entsprechend groß. O-TON Laura, Reisende «Trotz Corona sollte man sich nicht die Freiheit nehmen lassen und sich da irgendiwe einschränken lassen. Man sollte da auf sein Gefühl hören, auf sein Bauchgefühl, und gucken, was für einen selber das richtige ist.» Seit Sonntag ist Urlaub auf Mallorca zwei Wochen vor Beginn der Osterferien in den meisten Bundesländern wieder ohne Quarantäne und Testpflicht bei Rückkehr möglich. Da Deutschland aus spanischer Sicht aber weiter als Risikogebiet gilt, müssen Touristen bei Einreise nach Spanien etwa einen negativen Corona-Test vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist. Unterdessen warnte das Robert Koch-Institut davor, dass es in der Woche nach Ostern höhere Neuinfektionszahlen als rund um Weihnachten geben könnte - Grund dafür ist die immer weitere Verbreitung der ansteckenderen Virus-Variante B 1.1.7