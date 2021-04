AstraZeneca: WHO und EMA prüfen die Verdachtsfälle von Blutgerinnseln am 16.03.2021 < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 02:30s - Veröffentlicht: In Deutschland sind bei mehr als 1,6 Millionen Impfungen mit AstraZeneca sieben Fälle von Thrombosen gemeldet worden, die Behörden prüfen die Verdachtsfälle.