Es wird nochmal winterlich - Schnee in München möglich

München 16.03.2021: Schneeschauer, Sturmböen und Lawinengefahr - Das erwartet der Deutsche Wetterdienst in den nächsten Tagen in den bayerischen Alpen. Sogar im Stadtgebiet von München könnten im Laufe der Woche bis zu zehn Zentimeter Schnee fallen. In den Regionen zwischen München und den Alpen, ist mit bis zu 20 Zentimetern Schnee zu rechnen. Direkt am Alpenrand erwartet man 20 bis 40 Zentimeter Neuschnee. Die Höchsttemperaturen im Freistaat dürften dann bei null Grad in Alpentälern und neun Grad am Untermain liegen. Auf den Straßen zeigten sich bereits am Montag erste Auswirkungen des Wetterumschwungs: Es kam zu mehreren Unfällen wie hier auf der B19 bei Immenstadt. Der Fahrer dieses Transporters beispielsweise kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich dabei. Er wurde aus dem Fahrzeug befreit und dem Rettungsdienst übergeben.