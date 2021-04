Zwei Menschen durch Schüsse in Wiesbaden tödlich verletzt vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - EMEA - Länge: 00:46s - Veröffentlicht: Wiesbaden (dpa) - Ein Mann und eine Frau in der Nacht durch Schüsse tödlich verletzt Eine weitere Frau mit schweren Verletzungen im Krankenhaus Vorfall ereignete sich auf offener Straße Tat soll laut Polizei einen familiären Hintergrund haben Die Beteiligten stehen demnach in Verbindung zueinander Der Tatverlauf und die genauen Hintergründe sind derzeit noch unklar



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten USA: Mehrere Tote nach Schüssen in Kalifornien Los Angeles (dpa) - In der Stadt Orange im US-Bundesstaat Kalifornien sind mehrere Menschen durch...

t-online.de vor 4 Tagen - Welt