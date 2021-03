„Kids' Choice Awards 2021“: Lena Meyer-Landrut räumt ab vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:52s - Veröffentlicht: Bei den „Kids' Choice Awards 2021“ zählt Lena Meyer-Landrut erneut zu den Gewinnern. Nachdem die Sängerin bereits in der Vergangenheit KCAs ergattern konnte, schnappte sie sich auch in diesem Jahr einen der Preise. Auch Mark Forster durfte sich freuen - und zwar direkt zwei Mal.



