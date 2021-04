Der Frühling lässt es langsam angehen vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Offenbach, 18.03.21: Der kalendarische Frühling beginnt an diesem Samstag - nur das Wetter scheint noch ein wenig im Winter zu verharren. In den Alpen und im östlichen Bergland erwartete der Deutsche Wetterdienst auch für das Wochenende wieder etwas Neuschnee, während es in tieferen Lagen mit Regen, Schneeregen und Graupelschauern eher ungemütlich bleibt. Milde und frühlingshafte Temperaturen sind landesweit erst in der kommenden Woche zu erwarten. Nur ganz im Norden und Nordwesten könnte am Sonntag bei zunehmendem Hochdruckeinfluss zumindest schon mal das Gefühl von Frühling aufkommen. Immerhin könnten die Werte lokal auf bis zu zehn Grad steigen. Am Montag könnte sich das Blatt allerdings wenden. Dann gewinnt das Hoch «Margarethe» an Einfluss. Spätestens am Dienstag könnte sich die Sonne dann flächendeckend durchsetzen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen