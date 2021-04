Noch vor kurzem galt Jens Spahn als der kommende Mann der CDU, der Gesundheitsminister galt sogar als möglicher Kanzlerkandidat.

Der Lack ist ab, Jens Spahns Stern sinkt, sei es in der eigenen Partei, sei es in in der Öffentlichkeit.

Zuzuschreiben hat er sich das zu einem guten Teil wohl selbst.