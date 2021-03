Tierschmuggler mit 185 Schildkröten im Koffer erwischt vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:18s - Veröffentlicht: Flughafenmitarbeiter auf den Galápagos-Inseln haben bei einer Routinekontrolle einen spektakulären Fund gemacht: In einem Koffer befanden sich 185 Schildkröten.



