Pfizer testet an Jugendlichen, Österreich will Sputnik V vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:58s - Veröffentlicht: Pfizer testet an Jugendlichen, Österreich will Sputnik V, WHO und EMA sehen mehr Nutzen als Risiken bei AstraZeneca.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen