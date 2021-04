Zugunglück in Taiwan: LKW rutscht auf die Gleise - etwa 200 Menschen tot oder verletzt vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: In Taiwan ist ein Express-Zug mit fast 500 Passagieren an einem Tunnel auf ein abgerutschtes Baustellenfahrzeug geprallt (erste Ermittlungen). Der Fahrer soll vergessen haben, beim Parken die Bremse anzuziehen.



