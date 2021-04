Impfen beim Hausarzt: Startschuss für die nächste Impfphase vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:24s - Veröffentlicht: Berlin, 06.04.21: Mit den ersten Corona-Impfungen bei Hausärzten ist der Startschuss für eine deutliche Verbreiterung der Impfkampagne in Deutschland gefallen. In einigen Regionen begannen die Praxen bereits am Dienstag mit den Impfungen, bei den meisten der 35 000 teilnehmenden Hausärzte soll es in den nächsten Tagen losgehen. O-TON Patient «Sehr gut erstmal die persönliche Atmosphäre beim Arzt, zudem kennt der Arzt meine Krankengeschichte und könnte im Falle einer Schwierigkeit sofort zugreifen.» Zunächst steht ihnen aber nur ein überschaubares Angebot zur Verfügung. In der ersten Woche erhalten alle Praxen zusammen 940 000 Impfdosen. Das sind rein rechnerisch gut 26 Dosen pro Praxis. In der Woche vom 26. April gibt es einen deutlichen Schub - dann können die Praxen insgesamt mit mehr als drei Millionen Dosen rechnen. O-TON Christian Sommerbrodt, Hausarzt «Letztendlich kann man ja bei der Pandemie und der Corona-Erkrankung ja nicht behandeln sondern wir sind mit den Abstrichen immer nur hinterhergelaufen und haben letztendlich Däumchen gedrückt und und gewartet und gehofft, dass nichts passiert. Und jetzt haben wir endlich die Möglichkeit, aktiv da etwas zu tun.» Mit 15,1 Millionen Impfdosen haben nun 12,7 Prozent der Menschen in Deutschland mindestens eine Erstimpfung. Bereits gestartet sind die Impfungen in den Praxen etwa in Hessen und in Nordrhein-Westfalen.



