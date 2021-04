Drohende Ölpest: „Eemslift Hendrika“ wird nach Ålesund geschleppt vor 5 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Das niederländische Frachtschiff hat rund 350 Tonnen Schweröl an Bord. Am Montag hatte es Schlagseite erlitten, seither trieb es im Nordmeer.



