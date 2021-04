Klare Empfehlung für jüngere Astrazeneca-Geimpfte vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - EMEA - Länge: 01:04s - Veröffentlicht: Berlin 14.04.2021: Klarheit für mehr als zwei Millionen Menschen unter 60 Jahren, die in Deutschland bereits eine Erstimpfung mit Astrazeneca erhalten haben: Sie sollen bei der notwendigen Zweitimpfung auf ein anderes Präparat umsteigen. Auf diese Empfehlung haben sich die Gesundheitsminister von Bund und Ländern einstimmig geeinigt. Sie folgen damit dem Vorschlag der Ständigen Impfkommission von Anfang April. Bei den Beratungen sei klar geworden, dass die Zweitimpfung mit einem mRNA-Imfpstoff, also dem Präparat von Biontech und Pfizer oder Moderna, eine gute Basis sei, um die Menschen wirksam zu schützen. Hintergrund der Empfehlung sind Fälle von Hirnvenen-Thrombosen nach einer Impfung mit Astrazeneca. Experten vermuten, dass das sehr geringe Risiko vor allem jüngere Menschen betrifft. Bund und Länder hatten deshalb kürzlich beschlossen, dass in der Regel nur noch Menschen über 60 mit Astrazeneca geimpft werden sollen. Laut Bundesgesundheitsministerium haben in Deutschland aber bereits rund 2,2 Millionen Menschen unter 60 eine erste Impfung mit dem Präparat erhalten.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Auf anderes Präparat umsteigen: Klare Empfehlung für jüngere Astrazeneca-Geimpfte Was machen unter 60-Jährige, die bereits einmal mit dem Vakzin von Astrazeneca geimpft worden sind?...

Berliner Morgenpost vor 21 Stunden - Top



Auf anderes Präparat umsteigen: Klare Empfehlung für jüngere Astrazeneca-Geimpfte

ZEIT Online vor 21 Stunden - Top