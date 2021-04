LIVE: Merkel wirbt im Bundestag für umstrittene Bundesnotbremse vor 58 Minuten < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 11:24s - Veröffentlicht: Die Regierung will die bundesweite Corona-Notbremse schnell durch den Bundestag bringen. Regierungsparteien und Opposition lieferten sich einen heftigen Schlagabtausch in der ersten Beratung.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen