"Das Virus verzeiht kein Zögern": Merkel-Appell im Bundestag vor 5 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:04s - Veröffentlicht: Berlin 16.04.2021 O-Ton Bundeskanzlerin Angela Merkel: «Jeder Tag früher, an dem die Notbremse bundesweit angewandt ist, ist ein gewonnener Tag». Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat bei ihrer Rede im Bundestag dazu aufgerufen, die geplante bundesweite Notbremse gegen die dritte Corona-Welle schnell auf den Weg zu bringen. O-TON «Das Virus verzeiht keine Halbherzigkeiten, sie machen alles nur noch schwerer. Das Virus verzeiht kein Zögern, es dauert alles nur noch länger. Das Virus lässt nicht mit sich verhandeln, es versteht nur eine einzige Sprache, die Sprache der Entschlossenheit. Entschlossenheit jetzt hilft am Ende allen so viel mehr, davon bin ich überzeugt, als wenn wir jetzt wieder zögern und halbherzig vorgehen.» Im Plenum wurde heute die vom Kabinett am Dienstag beschlossene Änderung des Infektionsschutzgesetzes mit Schritten wie etwa nächtlichen Ausgangsbeschränkungen erstmals beraten. Am kommenden Mittwoch soll sie dort beschlossen werden, nachdem das Parlament auf eine mögliche Verkürzung der Beratungsfristen verzichtet hatte.



