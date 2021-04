„Let’s Dance“: So sexy zeigt sich Moderatorin Victoria Swarovski vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:58s - Veröffentlicht: Victoria Swarovski moderiert seit 2018 an der Seite von Daniel Hartwich die RTL-Tanzshow „Let’s Dance“. Als Moderatorin zeigt sie sich dabei immer wieder echt sexy in heißen Outfits. Ihre Fans auf Instagram sind verliebt in ihre Looks. Die schönsten zeigen wir in unserem Video.