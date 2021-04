Söder gibt auf und akzeptiert CDU-Votum für Laschet vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:47s - Veröffentlicht: München, 20.04.21: CSU-Chef Markus Söder wird das CDU-Vorstandsvotum für ihren Vorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidaten akzeptieren. Das gab der bayerische Ministerpräsident am Dienstag in München bekannt. In einer digitalen Sondersitzung des CDU-Vorstands hatten in der Nacht zum Dienstag 31 von 46 stimmberechtigten Vorstandsmitgliedern in geheimer Wahl für den eigenen Parteivorsitzenden Armin Laschet als Kanzlerkandidaten plädiert. Söder hatte die Entscheidung über die Kanzlerkandidatur zuvor nach einem einwöchigen nervenaufreibenden Machtkampf am Montag in die Hand der CDU gelegt.