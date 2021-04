95. Geburtstag: Spannende Fakten über Queen Elizabeth II. vor 6 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 02:00s - Veröffentlicht: Die britische Queen Elizabeth II. Feiert am 21. April 2021 ihren 95. Geburtstag. Anlässlich dieses Feiertages gibt es in diesem Video ein paar spannende Fakten über die Königin.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen