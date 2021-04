Spahn: Zwei Drittel aller Ausbrüche im privaten Bereich vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: Berlin, 21.04.21: Gesundheitsminister Jens Spahn hat im Bundestag für weniger Kontakte als Voraussetzung für die Rettung von Menschenleben in der dritten Corona-Welle geworben. O-TON «Zwei Drittel aller Ausbrüche finden im Moment in Deutschland im privaten Bereich statt und deswegen sind Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen notwendig.» Spahn rief deshalb zur Zustimmung zur Bundes-Notbremse auf, die der Kontaktreduzierung dienen soll. O-TON «So schwer es fällt, so leid wir es sind, Kontakte reduzieren hilft. Denn nur wenn wir anderen begegnen, hat das Virus eine Chance, sich zu verbreiten.» Die geplante Corona-Notbremse mit verbindlichen Regeln für den Kampf gegen die dritte Welle der Pandemie in ganz Deutschland hatte zuvor im Bundestag zu einem heftigen Schlagabtausch geführt. Die Opposition kritisierte vor der entscheidenden Abstimmung im Plenum unter anderem erhebliche Grundrechtseinschränkungen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Corona-News: Spahn: Jeder dritte Corona-Patient stirbt in Klinik "Zwei Drittel aller Ausbrüche finden im privaten Bereich statt", sagt Gesundheitsminister Jens...

t-online.de vor 8 Stunden - Welt