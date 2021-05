FC Bayern verpflichtet Nagelsmann - Abschied von Flick zum vor 3 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:21s - Veröffentlicht: München, 27.04.21: Der FC Bayern hat Julian Nagelsmann als neuen Trainer zur kommenden Saison verpflichtet und den vorzeitigen Abschied von Trainer Hansi Flick zum Ende dieser Spielzeit bestätigt. Der 33-jährige Nagelsmann erhält beim deutschen Rekordmeister einen Fünfjahresvertrag. Über die Ablösesumme, die die Münchner an RB Leipzig zahlen müssen, machten die Clubs bei der Bekanntgabe des spektakulären Transfers am Dienstag keine Angaben. Diese dürfte aber eine bislang unerreichte Dimension in der Bundesliga haben. Nagelsmann stehe für eine neue Trainergeneration. Trotz seiner jungen Jahre hab er schon eine beeindruckende Laufbahn vorzuweisen. Die Bayern seien überzeugt, dass sie mit ihm an die Erfolge der vergangenen Jahre anknüpfen werden, sagte Bayern-Präsident Herbert Hainer und dankte Flick, der immer einen Platz in den Geschichtsbüchern des FC Bayern haben werde. Nach der vorzeitigen Vertragsauflösung von Flick bei Bayern ist der Weg für den Erfolgscoach zum Deutschen Fußball-Bund frei. Der 56-Jährige wird als Topkandidat für die Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw gehandelt. Sowohl die Verträge von Flick als auch von Nagelsmann waren bei den Bundesliga-Konkurrenten bis zum 30. Juni 2023 datiert. Beide baten ihre Clubs um ein vorzeitiges Ende der Zusammenarbeit.



