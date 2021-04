Trotz hoher Infektionszahlen: Öffnungen in den Niederlanden vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:06s - Veröffentlicht: Amsterdam, 28.04.21: Nach mehr als vier Monate strengem Lockdown haben die Niederlande einen großen Schritt zurück zur Normalität gemacht. Die Geschäfte durften am Mittwoch wieder Kunden empfangen - ohne vorherigen Termin. Um 12.00 Uhr sollten auch die Außenbereiche der Cafés und Restaurants wieder öffnen und unter Auflagen bis 18.00 Uhr Kunden bedienen dürfen. "Ich bin froh. Ich kann wieder mit den Leuten klatschen (quatschen). Den persönlichen Kontakt habe ich vermisst." "Wir wollten mal wieder hier sitzen, bedient werden, Kaffee trinken, frühstücken." Die unpopuläre abendliche Ausgangssperre wurde zudem abgeschafft. Weiterhin verboten sind alle Veranstaltungen mit Publikum wie Sportwettkämpfe, Museen, Theater, Kinos. Die Regierung hatte die Lockerungen beschlossen, trotz anhaltend hoher Infektionszahlen und großem Druck auf Krankenhäuser. Es sei ein «kalkuliertes Risiko», hat der geschäftsführende Premier Mark Rutte erklärt. Die wissenschaftlichen Berater der Regierung kritisierten die Schritte als verfrüht und warnten vor einem Notzustand in Krankenhäusern.



