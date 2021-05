Willi Herren (†): Foodtruck abgebrannt vor 9 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Willi Herren erfüllte sich erst kurz vor seinem Tod einen langgehegten Traum: Er eröffnete seinen eigenen Foodtruck. Doch der Reibekuchenwagen ist nun vollkommen abgebrannt. Am späten Sonntagabend rückte die Feuerwehr an, konnte ihn jedoch nicht retten.