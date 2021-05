Renata & Valentin Lusin: Streit wegen „Let's Dance"? vor 3 Wochen < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:29s - Veröffentlicht: Renata und Valentin Lusin sind eigentlich ein Ehepaar, treten als Profitänzer mit ihren jeweiligen Promis aber bei „Let's Dance“ gegeneinander an. Führt das bei den beiden etwa zum Streit? Immerhin stehen sie bei der Show im stetigen Konkurrenzkampf. Und auch der Körperkontakt zu den Stars könnte sicherlich ein Problem sein. +++ Alle Folgen von „Let’s Dance“ gibt’s auch auf www.tvnow.de zu sehen.



