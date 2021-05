Spahn: Lockerungen für Corona-Geimpfte schon ab Sonntag möglich vor 1 Woche < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:37s - Veröffentlicht: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) äußerte sich zu den geplanten Lockerungen für Genesene und bereits Geimpfte. Diese könnten bereits am Sonntag in Kraft treten.