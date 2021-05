Rastafaris in Ghana kämpfen gegen Benachteiligung vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DW (Deutsch) - Länge: 03:55s - Veröffentlicht: In Ghana gibt es über 10.000 praktizierende Rastafaris. Die Gesetze des westafrikanischen Landes sichern Religionsfreiheit zu, aber der Rastafari-Glaube ist noch nicht offiziell anerkannt. Menschenrechtsaktivisten fordern ein Gerichtsurteil, um die Diskriminierung zu beenden.



