Söder: Wechsel nach Berlin keine Option vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: München, 10.05.21. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat einen Wechsel nach Berlin nach der Bundestagswahl ausgeschlossen. Er wolle nicht als ein möglicher Superminister in ein denkbares Kabinett von Armin Laschet wechseln. Das sagte der CSU-Politiker im «Bild»-Talk «Die richtigen Fragen». Der Posten sei auch schon mit Friedrich Merz besetzt, sagte Söder auf eine entsprechende Frage mit leicht ironischem Unterton. Ebenfalls mit Ironie reagierte er auf die Forderung des CDU-Politikers Merz, die CSU müsse bei der Bundestagswahl mindestens 40 Prozent holen: TEXTTAFEL «Ich bin total dankbar, dass Friedrich Merz uns da Hilfestellung gibt. Seine Erfahrungen, insbesondere aus den 90er Jahren, die er damals als aktiver Politiker hatte, hilft uns da sicher.» In der Corona-Politik hält Söder außerdem eine Verlängerung des Lockdowns über Juni hinaus für möglich. Die Pandemie-Bekämpfung auf Grundlage der Notbremse gehe bis zum 30. Juni. Dann wird man sehen, wie die Gesamtlage ist, sagte er. Bloß, weil ein Gesetz endet, sei Corona aber nicht vorbei.



