Spahn mahnt zur Zurückhaltung beim Reisen vor 19 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:45s - Veröffentlicht: Berlin, 10.05.21: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat die Menschen in Deutschland dazu aufgerufen, beim Reisen wegen der nach wie vor recht hohen Corona-Zahlen vorerst noch zurückhaltend vorzugehen. Bei der Reiseaktivität sei etwa nicht allein die Inzidenz am Zielort entscheidend, sondern auch der Weg. Wenn überhaupt schon Öffnungsschritte gegangen werden, müsse dies sehr stark test-gestützt gemacht werden. «Auch aus Selbstschutz der Regionen macht es sehr viel Sinn, nicht durch zuviel Mobilität es gleich schon am Anfang zu gefährden», sagte Spahn am Montag in Berlin. Es gebe eine ermutigende Entwicklung bei den Neuinfektionen und auch auf den Intensivstationen. Trotzdem lägen die Zahlen noch auf einem sehr hohem Niveau. Auch angesichts des schönen Wetters steige die Laune, doch daraus dürfe kein Übermut werden.



n-tv.de vor 21 Stunden - Welt