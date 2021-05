Bundestrainer Löw will Müller in DFB-Auswahl zurückholen vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - EMEA - Länge: 00:45s - Veröffentlicht: Berlin, 11.05.21: Fußball-Bundestrainer Joachim Löw will den ehemaligen Nationalspieler Thomas Müller zur Europameisterschaft in die DFB-Auswahl zurückholen, das berichtete die «Bild»-Zeitung. Gut eine Woche vor Bekanntgabe des EM-Kaders soll Löw schon bei Müller angerufen und ihm signalisiert haben, dass er ihn zurückholen wolle, berichtete die Zeitung. Eine Stellungnahme Löws dazu gab es nicht. Löw hatte den in dieser Saison überragend aufspielenden Müller im März 2019 aussortiert. Der Bundestrainer wird seinen EM-Kader am 19. Mai bekanntgeben; wegen Corona dürfen diesmal 26 Spieler nominiert werden - drei mehr als üblich. Für Deutschland beginnt die EM am 15. Juni mit dem Spiel gegen Frankreich in München.