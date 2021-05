USA lockern Maskenpflicht für Geimpfte vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:48s - Veröffentlicht: Washington 14.05.2021: USA: Gesundheitsbehörde CDC lockert Maskenplicht für vollständig Geimpfte Künftig gilt für sie auch in vielen Innenräumen keine Maskenpflicht mehr Auch Abstandsgebote in Innenräumen fallen großteils weg US-Präsident Joe Biden - Meilenstein und großer Tag für Amerika im Kampf gegen das Coronavirus Fallzahlen sind in 49 der 50 US-Bundesstaaten gesunken Mehr als 117 der rund 330 Millionen Amerikaner vollständig geimpft



