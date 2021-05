Prinz Harry verbündet sich mit diesem Star gegen Paparazzi vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Prinz Harry fühlt sich in den USA freier und entspannter, doch auch dort gibt es Paparazzi, auf die man Acht geben sollte. Dafür hat er sich mit einem bekannten Star verbündet: Orlando Bloom.



