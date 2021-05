Bayern: Lockerungen für Schulen, Kitas, Fitnessstudios vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:03s - Veröffentlicht: München, 18.05.21: In bayerischen Regionen mit einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 50 sollen nach den Pfingstferien die Schüler aller Schularten wieder Präsenzunterricht haben - mit Test- und Maskenpflicht. Das teilte Ministerpräsident Markus Söder nach einer Kabinettssitzung am Dienstag in München mit. O-TON Söder «Das ganze wird dann ja noch verbunden mit so bald wie möglichen Impfangeboten, die wir dann spätestens bis Ende der Sommerferien haben werden, so dass wir dann sagen können, das nächste Schuljahr ist, sollte nicht irgend etwas schlimmes passieren mit völlig neuen Mutation, ein dann doch wieder ein relativ normales, angehendes Schuljahr.» Zudem lockert Bayern die Corona-Regeln für Kitas, Kindergärten und andere Kinderbetreuungseinrichtungen. Nach den Pfingstferien, also ab dem 7. Juni, ist bis zu einer Sieben-Tage-Inzidenz von 165 eingeschränkter Regelbetrieb in festen Gruppen möglich. Fitnessstudios dürften bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von unter 100 ebenso wieder öffnen. Die Besucher müssen aber - mit Ausnahme des Sporttreibenden selbst - FFP-2-Masken tragen und einen negativen Test vorlegen.