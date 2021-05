Polizei findet Kinderleiche - Mutter und Kleinkind getötet vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:46s - Veröffentlicht: Bispingen, 18.05.21: Nach dem gewaltsamen Tod einer Mutter und ihres kleinen Sohnes hat die Polizei nun eine weitere Kinderleiche entdeckt. Unklar ist den Behörden zufolge aber noch, ob es sich um die vermisste elfjährige Tochter der Frau handelt. Dies werde nun untersucht. Die Leiche sei an einem Waldweg gefunden worden. Zuvor waren in einem Haus in Bispingen im Heidekreis die Leichen eines vierjährigen Jungen und seiner 35 Jahre alten Mutter gefunden worden, beide wiesen Spuren von Gewaltanwendung auf. Seit der Tat wird die Elfjährige vermisst. Am Sonntagnachmittag wurde den Angaben zufolge ein dringend Tatverdächtiger festgenommen - es handele sich um den Lebensgefährten der Getöteten. Der 34-jährige Deutsche befinde sich zurzeit in Untersuchungshaft.