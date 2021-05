Erschlichenes Diana-Interview: Schwere Vorwürfe von William vor 3 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:58s - Veröffentlicht: London, 21.05.21: Prince William, Sohn der 1997 gestorbenen britischen Prinzessin Diana hat sich mit drastischen Worten zu einer Untersuchung über das legendäre BBC-Interview mit ihrer Mutter geäußert. Der am Donnerstag veröffentlichte Bericht hatte ergeben, dass ein Reporter der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt gefälschte Dokumente eingesetzt hatte, um Zugang zu Diana zu erhalten. Später hatte die BBC das Fehlverhalten vertuscht. Das Interview habe einen «wesentlichen Beitrag» geleistet, dass sich die Beziehung seiner Eltern verschlechtert habe, sagte William in einer Videobotschaft. «Es ist meine Sicht, dass die betrügerische Weise, in der das Interview zustande kam, substanziell beeinflusst hat, was meine Mutter sagte», so der 38-Jährige weiter. Das Versagen der BBC habe erheblich zu ihrer Angst, Paranoia und Isolierung beigetragen. William erhob schwere Vorwürfe gegen die damalige Führungsebene der BBC, die weggeschaut habe, statt harte Fragen zu stellen. Was ihn am meisten traurig mache, sei dass die bereits 1995 aufgekommenen Bedenken und Beschwerden nicht ordentlich untersucht worden seien. «Meine Mutter wäre sich bewusst geworden, dass sie betrogen wurde», so der zweite in der britischen Thronfolge. Das Interview solle nie wieder ausgestrahlt, forderte William.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen