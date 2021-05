ESC-Sieger: Hat der Maneskin-Sänger während der Show Drogen genommen? vor 1 Tag < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:21s - Veröffentlicht: Damiano David, Sänger der italienischen Rockband Maneskin, weist Drogenvorwürfe von sich. Manche Zuschauer wollen den ESC-Gewinner in der Live-Show beim Koksen gesehen haben.



