Bundesliga Relegation: Darf der 1. FC Köln sein Heimspiel per Sondergenehmigung vor Zuschauern austragen? Zwei Tage vor dem so wichtigen Bundesliga-Relegationsspiel des 1. FC Köln gegen den KSV Holstein Kiel kommt neben der sportlichen Herausforderung auch die Frage nach der Zulassung von Zuschauern auf. Von Seiten der Politik könnte es eine Sondergenehmigung geben. FC Manager Horst Heldt würde eine Zulassung von Fans freuen, fan aber auch klare Worte zu den Ausschreitungen im Stadionumfeld am letzten Samstag nach dem Heimspiel gegen Schalke.