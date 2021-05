«Supermond»: Vollmond am Mittwoch besonders groß vor 1 Stunde < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Berlin, 26.05.21: Der Super-Mond bot am Mittwoch einen besonders beeindruckenden Anblick. Er erschein am Himmel - wie hier in Berlin - rund zehn Prozent größer als im Durchschnitt. Der Grund: Für eine Runde um die Erde benötigt der Mond 27 Tage, dabei schwankt aber die Entfernung wegen der elliptischen Umlaufbahn zwischen 356 400 und 406 700 Kilometern. Da Vollmond alle 29,5 Tage sei, falle der Abstand jeden Monat anders aus - diesmal waren es nur etwa 357.500 Kilometer. Am Mittwoch zwischen Miternacht und 02:00 Uhr war der «Supermond» über Berlin in dieser optischen Größe zum zweiten und letzten Mal in diesem Jahr zu bestaunen. Bei meist bewölktem und grauen Himmel über Deutschland war der Blick auf den strahlenden Erdtrabanten nicht überall so ungetrübt wie über der Hauptstadt.