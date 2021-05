TV-Star Daniela Katzenberger zeigt ihre neuen Brüste auf Instagram vor 13 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:41s - Veröffentlicht: Nach der Geburt ihrer Tochter vor rund fünf Jahren fühlte sich TV-Star Daniela Katzenberger mit ihrer Oberweite nicht mehr wohl und legte sich nun nach langen Überlegungen unters Messer. Via Instagram zeigte die Kultblondine nun ihre neuen Brüste. +++ Alle Folgen von „Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca“ gibt es auf www.tvnow.de zu sehen.



