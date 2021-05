Trainer Zidane verlässt Real Madrid vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Madrid, 27.05.21: Trainer Zinédine Zidane verlässt den spanischen Fußball-Rekordmeister Real Madrid. Das teilte der Verein am Donnerstag mit. «Zidane ist einer der großen Mythen von Real Madrid, und seine Legende geht über das hinaus, was er als Trainer und Spieler unseres Vereins war. Er weiß, dass er im Herzen von Real Madrid ist und dass Real Madrid sein Zuhause ist und immer sein wird», schrieb der Verein auf seiner Webseite. Der Abschied des 48 Jahre alten Franzosen, dessen Vertrag eigentlich noch bis Ende Juni 2022 gültig war, hatte sich zuletzt angedeutet. So soll er seinen Spielern bereits Mitte Mai vor dem letzten Spieltag mitgeteilt haben, dass er Real nach dieser Saison verlasse. Damit zog er wohl auch die Konsequenzen aus der Tatsache, dass die Königlichen in dieser Spielzeit erstmals seit elf Jahren keinen Titel eroberten.