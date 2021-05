Papst Franziskus schickt Prüfer ins Erzbistum Köln vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Rom/Köln, 28.05.21: Papst Franziskus hat eine Überprüfung des Erzbistums Köln von Kardinal Rainer Maria Woelki angeordnet. Er entsendet eine sogenannte Apostolische Visitation in das größte deutsche Bistum, das sich seit Monaten in einer schweren Krise befindet. Mit der Überprüfung hat der Papst zwei Bischöfe aus Stockholm und Rotterdam beauftragt und sie zu Apostolischen Visitatoren ernannt. Sie würden «eventuelle Fehler Seiner Eminenz Kardinals Woelkis» untersuchen, teilte das Erzbistum Köln am Freitag mit. Im Fokus stehen aber auch der Hamburger Erzbischof Stefan Heße - ehemals Personalchef in Köln - sowie zwei beurlaubte Kölner Weihbischöfe. Auch ihr Umgang mit Fällen sexuellen Missbrauchs wird von den beiden Beauftragten des Papstes untersucht. Das Erzbistum Köln befindet sich seit vielen Monaten in einer tiefen Vertrauenskrise, die sich in einer Welle von Kirchenaustritten spiegelt. Die Krise begann damit, dass Woelki eine von ihm selbst in Auftrag gegebene Untersuchung zum Umgang von Bistumsverantwortlichen mit Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs zurückhielt. Zuletzt hatten 14 der 15 Kreis- und Stadtdechanten von Woelki «persönliche Konsequenzen» gefordert.