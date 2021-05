Bundespräsident Steinmeier steht für zweite Amtszeit bereit vor 6 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:54s - Veröffentlicht: Berlin, 28.05.21: Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier steht für eine zweite Amtszeit bereit. Das teilte das 65 Jahre alte Staatsoberhaupt am Freitag in Berlin mit. O-TON «Ich möchte mich für eine zweite Amtszeit als Bundespräsident zur Wahl stellen. Ich möchte unser Land auf seinen Weg in die Zukunft begleiten. Eine Zukunft anch der Pandemie, eine Zukunft nach Corona, die jetzt endlich in Sicht gerät.» Er wolle, dass die Pandemie die Gesellschaft nicht gespalten zurücklasse und Brücken bauen. Deutschland stehe vor wichtigen Wahlen und politischen Umbrüchen. Steinmeiers Amtszeit läuft 2022 ab. Die Bundesversammlung hatte ihn am 12. Februar 2017 mit einer Zustimmung von rund 75 Prozent zum 12. Bundespräsidenten gewählt.