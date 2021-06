Polizeiruf 110: „An der Saale hellem Strande“ // FUFIS Podcast vor 3 Wochen < > Embed Quelle: FILM.TV - Länge: 03:29s - Veröffentlicht: Der Polizeiruf 110 wird 50! Herzlichen Glückwunsch! Zum Jubiläum gibt es ein neues Team, das in Halle auf Verbrecherjagd geht. Die Kommissare Henry Koitzsch (Peter Kurth) und Michael Lehmann (Peter Schneider) verhören dutzende Zeugen, um Licht in einen mysteriösen Mordfall zu bringen. „An der Saale hellem Strande“, so heißt der erste Fall aus Halle. Foto: MDR/filmpool fiction/Felix Abraham



