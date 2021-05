Hochzeit von Sarah Lombardi: SO wird die Sängerin nun heißen vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:34s - Veröffentlicht: Sängerin Sarah Lombardi hat ganz überraschend ihren Verlobten Julian Büscher geheiratet. In ihren Instagram-Storys gab die Ex-Frau von Pietro Lombardi nun auch bekannt, wie sie zukünftig heißen wird. Und auch bei ihrem Sohn Alessio wird sich am Nachnamen künftig etwas ändern!