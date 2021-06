Sarah Lombardi & Julian Büscher: Ihre süßesten Pärchen-Pics vor 6 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:32s - Veröffentlicht: Erst kürzlich kündigte Sarah Lombardi mit Hochzeitsbildern an, dass sie ihrem Freund, dem Fußballer Julian Büscher, das Ja-Wort gegeben hat. Auch in der Vergangenheit teilten die beiden immer wieder süße Pärchen-Pics von Schlüsselmomenten, die den Verlauf ihrer Liebe zeigen.