Badegewässer großteils mit ausgezeichneter Wasserqualität

Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: Kopenhagen, 01.06.21: Die Badegewässer in Deutschland bieten weiterhin überwiegend hervorragende Wasserbedingungen. Wie die Europäische Umweltagentur EEA in einem am Dienstag vorgelegten Bericht mitteilte, wiesen 89,9 Prozent aller im Jahr 2020 analysierten deutschen Seen, Flüsse und Küstengewässer eine ausgezeichnete Wasserqualität auf. Nur 11 der 2304 Badestellen bekamen Mängel attestiert. Der Grund: Dort wurden zu viele bedenkliche Bakterien im Wasser entdeckt. Aktuell betrifft dies wie im Vorjahr eine Stelle an der Elbe bei Brokdorf in Schleswig-Holstein und diesmal auch die Schlei im Kreis Schleswig-Flensburg. Insgesamt wurden in Deutschland fünf Binnen- und sechs Küstengewässern Mängel bescheinigt.