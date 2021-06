Kardinal Marx bietet dem Papst seinen Rücktritt an vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:45s - Veröffentlicht: Der Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, hat Papst Franziskus seinen Rücktritt angeboten. Die katholische Kirche sei an einem "toten Punkt" angekommen.