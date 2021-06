Söder zu Sachsen-Anhalt: Reiner Haseloff war der Matchwinner vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:55s - Veröffentlicht: München, 07.06.21: CSU-Chef Markus Söder hat den Wahlsieg der CDU in Sachsen-Anhalt als Erfolg für die Union und ganz großen Erfolg für Reiner Haseloff bezeichnet. O-Ton Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident «Sowohl der Armin als auch ich haben kurze Besuche gemacht. Ausschlaggebend war am Ende aber vor allem Rainer Haseloff selbst. Er ist der Matchwinner.» Haseloff sei ein sehr, sehr engagierter Ministerpräsident, so Söder. Er habe eine sehr klare Linie in der Abgrenzung zur AfD gefahren, die vom Wähler honoriert worden sei. O-Ton Markus Söder, Bayerischer Ministerpräsident «Zum Zweiten ist er jemand, der sein Land hervorragend regiert und der in Sachsen-Anhalt eine Menge bewegt hat und der auch sehr authentisch das Lebensgefühl und die Stimmung der Menschen in den neuen Ländern gut dokumentiert hat. » Der Ausgang der Bundestagswahl sei laut Söder dennoch weiter völlig offen, wenngleich der Wahlausgang in Sachsen-Anhalt Rückenwind für die ganze Union bedeute.



