„The Voice of Germany“: Krasse Veränderung geplant vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:20s - Veröffentlicht: Fans von „The Voice of Germany“ müssen sich auf krasse Veränderungen einstellen. Die Musik-Castingshow bekommt in der nächsten Staffel gleich vier neue Coaches. Wer geht, das und mehr erfahrt ihr hier.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen